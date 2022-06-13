Прокуратура заставила архангелогородца обеспечивать ребенка-инвалида

По результатам проведенной прокурорской проверки установлено, что службой судебных приставов обязанности по перечислению матери, одиноко воспитывающей несовершеннолетнего ребенка-инвалида, удержанных с должника алиментов не исполняются.
Установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем постановление об обращении взыскания на пособие по временной нетрудоспособности должника своевременно не вынесено, расчет задолженности по алиментам не произведен, в ГУ – Архангельское региональное отделение ФСС России (далее – Фонд) представлены некорректные реквизиты банковского счета получателя алиментов.
Несмотря на неоднократные уведомления Фондом службы судебных приставов о недостоверности реквизитов получателя алиментов судебным приставом-исполнителем меры, направленные на перечисление денежных средств на протяжении более 3 месяцев не приняты.
По фактам выявленных нарушений прокуратурой г. Архангельска руководителю УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округе внесено представление.
В ходе проверки денежные средства в сумме более 20 тысяч рублей перечислены взыскателю на содержание несовершеннолетнего ребенка.