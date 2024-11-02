Виновник ДТП на Кузнечевском мосту в Архангельске получил 3 года колонии

Соломбальский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал ранее судимого 46-летнего жителя областного центра виновным по п. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места совершения преступления).

В суде установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в вечернее время 03.02.2024 двигался на автомобиле, имеющем неисправности по Кузнечевскому мосту Архангельска. Не обеспечив соблюдение скоростного режима, допустил наезд на мужчину, стоявшего около своего автомобиля на вынужденной остановке (аварийный сигнал), причинив мужчине телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

Место дорожно-транспортного происшествия подсудимый оставил, не предприняв мер к оказанию пострадавшему первой помощи, вызову экстренных служб.

Приговором Соломбальского районного суда г. Архангельска осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.