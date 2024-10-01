Виновник пьяного ДТП с двумя смертями из Северодвинска получил 11 лет колонии

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 35-летнего жителя г. Северодвинска виновным по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Как установлено судом, 21.09.2023 в утреннее время на 8-м километре Кородского шоссе МО «Северодвинск» осужденный, находясь в состоянии опьянения, управляя автомобилем марки «Фольксваген Туарег», нарушив Правила дорожного движения, выехал со своей полосы на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем марки «ВАЗ 2115».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля марки «ВАЗ 2115» погибли.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами, сроком на 2 года 8 месяцев.

Гражданские иски потерпевших на сумму 3 000 000 рублей удовлетворены.