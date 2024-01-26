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Житель Устьян спьяну докатался до принудительных работ

Устьянский районный суд согласился  с позицией государственного обвинения и  признал виновным 20-летнего местного жителя по п. «а» ч. 2 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Установлено, что в ноябре 2023 года молодой человек, управляя автомобилем «Лада Гранта» в состоянии алкогольного опьянения, следовал по проезжей части в д. Костылево Устьянского района со скоростью около 100 км/час. В это время в салоне автомобиля находилось трое пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности.

По пути следования мужчина, совершая обгон, не справился с управлением, допустил выезд на обочину, где совершил столкновение с опорой электропередач.

В результате ДТП два пассажира автомобиля под управлением обвиняемого получили телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил осужденному наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года с лишением права управления транспортными средствами на 2 года и взыскал в пользу одной из потерпевших компенсацию морального вреда в сумме 500 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

14 март 10:50 | : Происшествия

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