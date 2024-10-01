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Житель Вельского района убил об стену деревенского соседа

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 19-жителя поселка Пасьва Вельского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 16 августа 2024 года в ночное время в частном доме в поселке Пасьва обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу 41-летнему местному жителю, а также с силой ударил его головой о стену. От полученных в результате избиения травм головы и шеи пострадавший скончался через непродолжительное время на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что применил физическую силу к потерпевшему, так как тот сделал ему замечание, что он якобы в грубой форме разговаривал с родственниками.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

31 октябрь 10:39 | : Происшествия

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