Суровый житель Лешуконии убил подругу по подозрению в измене

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности 40-летнего жителя Лешуконского района в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что в ночь на 12 сентября 2023 года в частном доме в поселке Усть-Чуласа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта и личных неприязненных отношений, возникших на почве ревности, нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу 41-летней сожительнице. Через непродолжительное время пострадавшая скончалась от травм, полученных в результате избиения.

Из показаний свидетелей следует, что потерпевшая сожительствовала с обвиняемым. Последний пришел в дом к местному жителю и обнаружил, что там спит его сожительница. В порыве гнева он ее избил.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.