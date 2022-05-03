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Житель Плесецка забил насмерть своего недруга в карете скорой помощи

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 42-летнего жителя Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Следствием установлено, что 19 мая 2022 года в ночное время в квартире дома по улице Ленина в поселке Плесецк обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений нанес множественные удары руками и ногами по голове телу 31-летнему знакомому. Затем при госпитализации потерпевшего в автомобиле скорой медицинской обвиняемый выразил желание его сопроводить и в присутствии фельдшера нанес пострадавшему несколько ударов руками и ногами. От полученных в результате избиения травм пострадавший скончался в медицинском учреждении.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что потерпевший пришел к нему в гости вместе с ранее незнакомым мужчиной, который забрал у него телефон. Он разозлился на знакомого, который отказался назвать данные гостя, и ударил его по лицу. Затем соседка по его просьбе вызвала скорую помощь. Так как он переживал за состояние потерпевшего, то поехал вместе с ним в больницу. Все произошедшие события не помнит, так как был нетрезв. В содеянном раскаивается, наступления его смерти не желал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

15 август 08:50 | : Происшествия

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