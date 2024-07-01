Житель Вельского района вступил в конфликт из-за женщины и стал убийцей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 16 августа 2024 года ночью в частном доме в поселке Пасьва Вельского района подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу 41-летнему местному жителю. От полученной в результате избиения травмы головы пострадавший скончался на месте преступления.

В ходе допроса задержанный пояснил следователю, что пришел поговорить с хозяйкой жилища, у которой ранее произошёл конфликт с его родственником. В процессе выяснения отношений за женщину заступился ее сожитель, поэтому он применил к нему физическую силу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.