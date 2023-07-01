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В Архангельске произошел смертельный конфликт из-за немытой посуды

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за преступления против личности 36-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 

 Следствием и судом установлено, что 2 октября 2022 года в общем коридоре общежития по улице Авиационная в городе Архангельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу 41-летнему соседу. Через непродолжительное время пострадавший скончался на месте преступления в результате тупой травмы живота с повреждением внутренних органов, полученной в результате избиения.

 В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый пояснил следователю, что обоюдной драке предшествовал бытовой конфликт между его сожительницей и нетрезвым соседом, который сбросил их посуду из раковины в ванную. Он заступился за сожительницу, в процессе потасовки нанес потерпевшему удары руками и ногами по голове и телу и ушел к себе в комнату. В ходе судебного заседания он не признал свою вину и пояснил, что защищал себя и семью от соседа.

 

Приговором Октябрьского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

28 сентябрь 09:04 | : Происшествия

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