Судовой электрик из Архангельска в поисках денег решил разжиться на наркобизнесе

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в трех фактах покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупных размерах с использованием сети «Интернет» организованной группой (ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), двух фактах хищения наркотических средств в значительном размере (п. «д» ч. 2 ст. 229 УК РФ), двух фактах незаконного сбыта наркотических средств в значительных размерах (п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) и незаконном сбыте группой лиц по предварительному сговору совместно со своей сожительницей с использованием сети «Интернет» наркотического средства в значительном размере (п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Женщина также обвиняется в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Установлено, что 32-летний житель областного центра, не довольный заработной платой за работу судовым электриком, решил для дополнительного дохода в июле 2022 года устроиться в интернет-магазин по продаже наркотиков. Часть наркотиков мужчина присваивал себе, после чего сбывал знакомым и своей 22- летней сожительнице, а также иным лицам через объявления в сети «Интернет».

После размещения очередной партии наркотиков в «закладки» в сентябре 2022 года он был задержан. С учетом данных о личности обвиняемого ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, однако мужчина должных выводов для себя не сделал и продолжил совершать преступления.

После передачи покупателю, под видом которого действовал сотрудник полиции, наркотического средства 24.11.2022 мужчина и его сожительница, которую он втянул в наркобизнес, задержаны, наркотические средства массой более 320 грамм изъяты из незаконного оборота.

Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.