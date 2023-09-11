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В колонии г. Коряжма зек из Коми набил запрещенную символику

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летнему жителю Республики Коми. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ  (публичное демонстрирование символики экстремистской организации лицом, ранее подвергнутым административному наказанию).

Следствием установлено, что осужденный, отбывая наказание за преступления против собственности в исправительной колонии строгого режима, расположенной в городе Коряжма, демонстрировал другим осужденным татуировки, содержащие символику экстремистской организации.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области. 

Ранее фигурант привлекался к административной ответственности за пропаганду и публичное демонстрирование символики экстремистских организаций. 

Приговором Коряжемского городского суда ему назначено наказание в виде условного лишения свободы с возложением дополнительных обязанностей.

12 октябрь 10:37 | : Происшествия

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