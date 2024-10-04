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Двух жителей Северодвинска наказали за поставку сомнительной рыбы

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал двух жителей г. Северодвинска виновными по   п. «а» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

Судом установлено, что в 2021-2023 годах осужденные приобретали на побережье Белого моря, в том числе, на территории Мурманской области рыбу породы лосось атлантический, кумжа, горбуша, камбала, корюшка, навага, которую перевозили на имеющихся маломерных моторных судах в Северодвинск.

Выловленная рыба какой-либо маркировки, иной необходимой для законного оборота пищевой продукции информации не имела, при этом сбывалась обвиняемыми в Северодвинске через знакомых и торговые точки.

При перегрузке в автомобильный прицеп очередной партии рыбы в районе о. Ягры виновные были задержаны. В используемых ими гаражных боксах, а также в квартире одного из них обнаружена ранее доставленная рыба. Всего изъято свыше полутора тонн рыбы на 1,3 млн рублей.

Вину в совершении преступления злоумышленники не признали.

Каждому из них приговором суда назначено наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Уголовное дело возбуждено по материалам РУФСБ России по Архангельской области.

07 октябрь 09:13 | : Происшествия

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