Два жителя Северодвинска получили по 10 лет за попытку наладить наркобизнес

Коношский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал двух 25-летних жителей г. Северодвинска виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г», ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Установлено, что 10 июля 2022 года осужденные, действуя совместно, находясь на территории пос. Коноша Архангельской области попытались незаконно сбыть наркотическое вещество общей массой 70,82 гр., оборудовав 25 тайников на территории поселка. Однако свой преступный умысел довести до конца не смогли, так как их действия были пресечены сотрудниками полиции.

Вину в совершении преступления осужденные признали частично.

Приговором суда им назначены наказания в виде 10 лет 6 месяцев и 10 лет лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.