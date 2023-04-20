Наркоманов из ЗАТО Мирный наказали обязательными работами

Плесецкий районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновными двух жителей г. Мирный по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере).

Судом установлено, что подсудимые группой лиц по предварительному сговору приобрели наркотическое средство у неустановленного лица через сеть «Интернет», оплатив его покупку через приложение банка. После по указанным неустановленным лицом координатам прибыли в лесной массив на территории Плесецкого района, где из тайника-закладки изъяли наркотик и хранили его при себе в одежде.

Однако после совершения преступления подсудимые были задержаны сотрудниками полиции.

Приговором суда каждому осужденному назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Приговор суда в законную силу не вступил.