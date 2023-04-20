Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Наркоманов из ЗАТО Мирный наказали обязательными работами

Плесецкий районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновными двух жителей г. Мирный по ч. 1 ст. 228 УК РФ  (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере).

Судом установлено, что подсудимые группой лиц по предварительному сговору приобрели наркотическое средство у неустановленного лица через сеть «Интернет», оплатив его покупку  через приложение банка. После по указанным неустановленным лицом координатам прибыли в лесной массив на территории Плесецкого района, где из тайника-закладки изъяли  наркотик и хранили его при себе в одежде. 

Однако после совершения преступления подсудимые были задержаны сотрудниками полиции.

Приговором суда каждому осужденному назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ. 

Приговор суда в законную силу не вступил. 

 

16 июнь 10:31 | : Происшествия

Главные новости


Жил-был Кулемин
Вселенная Баха. Memento mori…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2023 (194)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20