Двум браконьерам из Онеги рыбалка обошлась в два года условно

Онежский городской суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал двух жителей Онежского района виновными по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с применением запрещенных способов массового истребления, на миграционных путях к местам нереста, группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что обвиняемые, являясь родственниками, 15.10.2023 возле п. Анда на реке Онеге, являющейся путем миграции к местам нереста, используя рыболовные сети, осуществили незаконный вылов рыбы породы кумжа и камбала, чем причинили ущерб водным биологическим ресурсам. При этом в 2023 году мужчины уже привлекались к уголовной ответственности в виде штрафа за аналогичное преступление.

Приговором суда каждому из подсудимых назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Причиненный ущерб осужденными возмещен в добровольном порядке на стадии расследования уголовного дела.

Приговор не вступил в законную силу.