Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Двум браконьерам из Онеги рыбалка обошлась в два года условно

Онежский городской суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал двух жителей Онежского района виновными по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с применением запрещенных способов массового истребления, на миграционных путях к местам нереста, группой лиц                                    по предварительному сговору).

Установлено, что обвиняемые, являясь родственниками, 15.10.2023 возле п. Анда на реке Онеге, являющейся путем миграции к местам нереста, используя рыболовные сети, осуществили незаконный вылов рыбы породы кумжа и камбала, чем причинили ущерб водным биологическим ресурсам. При этом в 2023 году мужчины уже привлекались к уголовной ответственности в виде штрафа за аналогичное преступление.

Приговором суда каждому из подсудимых назначено наказание  в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Причиненный ущерб осужденными возмещен в добровольном порядке на стадии расследования уголовного дела.

Приговор не вступил в законную силу. 

(фото с https://om-saratov.ru) 

 

24 январь 15:25 | : Происшествия

Главные новости


Молодые педагоги не забыты. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Развод – дело государственное? Ликбез для Милонова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2024 (241)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)



Деньги


все материалы
«    Январь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20