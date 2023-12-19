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В Северодвинске задержали масштабных браконьеров

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей г. Северодвинска, обвиняемых по   п. «а» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что в 2021-2023 годах обвиняемые приобретали на побережье  Белого моря, в том числе на территории Мурманской области, рыбу породы лосось атлантический, кумжа, горбуша, камбала, корюшка, навага, которую перевозили на имеющихся маломерных моторных судах в Северодвинск.

Выловленная рыба какой-либо маркировки, иной необходимой для законного оборота пищевой продукции информации не имела, при этом сбывалась обвиняемыми в Северодвинске через знакомых и торговые точки.

При перегрузке в автомобильный прицеп очередной партии рыбы в районе о. Ягры, обвиняемые задержаны. В используемых ими гаражных боксах, а также в квартире одного из  них, обнаружена ранее доставленная рыба.

Всего изъято свыше полутора тонн рыбы общей стоимостью более 1,3 млн рублей. 

На транспортные средства обвиняемых общей стоимостью более 1,8 млн рублей наложен арест.

Санкцией п. «а» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

(фото с https://arbuztoday.ru) 

30 январь 14:13 | : Происшествия

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