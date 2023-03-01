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В Архангельской области мошенники прикрываются добрым именем "Госуслуги"

На территории Архангельской области продолжают фиксироваться случаи неправомерного доступа к сервису Госуслуги. Чаще всего потерпевшим поступает звонок от злоумышленников, которые представляются сотрудниками службы технической поддержки и под различными предлогами пытаются узнать конфиденциальную информацию, позволяющую зайти в личный кабинет.

На днях подобный звонок поступил 48-летней жительнице Устьянского района. Собеседница, представившись оператором портала Госуслуги, сообщила о необходимости прикрепления к личному кабинету второго абонентского номера. Для этого она попросила сообщить конфиденциальную информацию, позволяющую получить доступ к Госуслугам, в том числе коды безопасности из СМС-сообщений.

В личном кабинете от имени потерпевшей мошенники оформили заем в одной из микрофинансовых организаций города Москвы.

В настоящее время по факту неправомерного доступа к компьютерной информации возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Сотрудники полиции напоминают, что представители службы технической поддержки портала Госуслуги не звонят гражданам с сообщениями о проблемах с доступом к сервису. Не вступайте в подобный диалог и никому не передавайте сведения, позволяющие получить доступ к вашей учетной записи на портале Госуслуги.  

 

28 март 09:03 | : Скандалы

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