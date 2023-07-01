В Архангельской области от имени "Госуслуг" действуют проходимцы

За минувшие сутки в органы внутренних дел региона обратились восемь граждан, сообщивших о взломе их личных кабинетов на едином портале государственных услуг.

Во всех случаях злоумышленники действовали по похожей схеме. Людям поступал звонок от имени менеджера сайта «Госуслуги» или оператора сотовой связи с сообщением о необходимости продления договора. Для этого звонившие просили назвать направленный абоненту в смс-сообщении код. После того, как граждане передавали конфиденциальную информацию, доступ к их личному кабинету оказывался заблокированным.

Некоторые потерпевшие не смогли восстановить доступ самостоятельно. Для совершения данной операции они обращались в многофункциональные центры.

Установлено, что в ряде случаев злоумышленники успели запросить от имени граждан документы, в том числе справки о доходах, состоянии банковских счетов, недвижимом имуществе, в одном случае оформили заявление на получение лицензии на оружие.

Сотрудники полиции предупреждают, что полученные личные данные в дальнейшем могут использоваться злоумышленниками для совершения мошеннических или иных противоправных действий.

Так, 44-летнему жителю Онеги позвонила женщина, представившаяся сотрудником сотовой компании. Она сообщила, что номер телефона абонента могут заблокировать. Чтобы этого не произошло, женщина попросила назвать код, отправленный в смс-сообщении. Мужчина передал конфиденциальную информацию, после чего злоумышленники получили доступ к личным данным гражданина на сайте «Госуслуги». Вскоре поступил следующий звонок — уже якобы от представителя службы безопасности данного портала. Незнакомец уверял, что аферисты получили доступ ко всем счетам потерпевшего, а для сохранности денежных средств необходимо срочно оформить кредит. Мужчина понял, что общается с мошенником, прервал разговор, обратился в МФЦ для восстановления доступа к личному кабинету и в органы внутренних дел.

Сотрудники полиции еще раз напоминают о необходимости проявлять бдительность! Нельзя слепо доверять звонкам, кем бы ни представлялся собеседник. Коды подтверждения операций, приходящие в смс-сообщениях, являются конфиденциальной информацией и не могут быть переданы сторонним лицам.

Чтобы не допустить подобных фактов, важно четко запомнить, что специалисты портала госуслуг не общаются с гражданами в телефонном режиме, не просят предоставить пароли, коды и другую информацию.