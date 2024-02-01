Полицейские Северодвинска раскрыли кражу дорогого мобильника

5 августа в ОМВД России по городу Северодвинску поступило сообщение о краже. В незапертый автомобиль, припаркованный у одного из домов по проспекту Морской, проник неизвестный и похитил мобильный телефон стоимостью порядка 90 тысяч рублей. Потерпевший находился около своего транспортного средства, занимаясь выгрузкой тяжелых предметов.

На место незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. В ходе дальнейшей работы недалеко от места происшествия был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления – нигде не работающий 29-летний местный житель. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу.

Как установили полицейские, злоумышленник, проходя мимо грузового автомобиля, увидел через стекло телефон, который лежал между сиденьями. Мужчина открыл дверь, похитил смартфон, а чехол и СИМ-карту выкинул.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Похищенный телефон изъят и вскоре будет возвращен владельцу.