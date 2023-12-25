В Архангельске взрослый маргинал украл из машины видеорегистратор

В дежурную часть УМВД России по городу Архангельску поступило сообщение о краже видеорегистратора из автомобиля, припаркованного у дома по улице Воскресенской. Неизвестный злоумышленник, разбив стекло, похитил оборудование и скрылся с места преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий ранее судимый 45-летний местный житель.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.