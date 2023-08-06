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Плесецкая школьница устала от побоев своей родной матери

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 48-летней жительницы Плесецкого района в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

По версии следствия, с сентября 2022 года по апрель 2023 года по месту жительства в Плесецком районе обвиняемая, выражая своё недовольство поведением и непослушанием, используя малозначительные поводы,  систематически наносила побои 15-летней дочери. 

О происходящем в семье стало известно после того, как девочка обратилась в медицинское учреждение и рассказала о методах воспитания матери. В настоящее время потерпевшая проживает в социально-реабилитационном центре. 

В ходе допроса обвиняемая свою вину не признала и пояснила следователю, что конфликты с дочерью- подростком были, но физическую силу к ней не применяла. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://fishki.net) 

03 август 12:29 | : Происшествия

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