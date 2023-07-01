Жестокий папаша из Архангельска измывался над малолетней дочерью

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 54-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием установлено, что с сентября 2022 года по май 2023 года по месту жительства в городе Архангельске обвиняемый на почве личной неприязни к 12-летней дочери, используя малозначительные поводы, выражая недовольство ее поведением, систематически наносил потерпевшей побои, а также употреблял спиртные напитки в присутствии девочки.

О произошедшем стало известно после того, как потерпевшая после очередного избиения рассказала о произошедшем брату, который сообщил в органы полиции. В настоящее время девочка находится с мамой, которая проживает отдельно.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.