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Любительница силовых методов воспитантя из Плесецкого района приговорена и оштрафована

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летней жительнице Плесецкого района. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию  несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). 

Следствием и судом установлено, что с марта по июнь 2022 года осужденная по месту жительства в Плесецком районе, действуя из ложного представления о методах воспитания, полагая приемлемым использовать в качестве таковых систематические телесные наказания в целях беспрекословного исполнения ее требований,  систематически оскорбляла 13-летнего сына, а также неоднократно наносила ребенку побои,  причиняя ему физические и психические страдания.  

Семья находилась на межведомственном профилактическом учете, на момент проверки в июне 2022 года установлено, что мать находится в состоянии алкогольного опьянения, а наличие кровоподтека мальчик объяснил действиями матери. После указанных событий пострадавший ребенок изъят из семьи и  находится в детском учреждении.  

Приговором Плесецкого районного суда виновной назначено наказание в виде 3 лет  1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также с нее взыскано 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу сына.  

(фото с https://newvzglyad.ru/)  

11 июль 13:49 | : Происшествия

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