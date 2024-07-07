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Виновнику ДТП в Вельском районе грозит до 12 лет колонии

Прокурором Вельского района утверждено обвинительное заключение 
 в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что в ночное время 06 января 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Рено Дастер». Двигаясь по мосту на въезде в г. Вельск со стороны дер. Лукинская, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Рено Логан», в салоне которого находилось три человека.

В результате дорожно-транспортного происшествия одному из пассажиров автомобиля «Рено Логан» причинены телесные повреждения, от которых он в последующем скончался в больнице.

Свою вину в совершении преступления обвиняемый не признал.

Санкцией ч. 4 ст. 264 УК РФ предусмотрено наказание в виде                             лишения свободы на срок до 12 лет.

Уголовное дело направлено в Вельский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

Прокурором Вельского района в интересах малолетнего сына погибшего 
 заявлен гражданский иск о компенсации морального вреда.

(фото с https://www.osnmedia.ru) 

09 июль 08:52 | : Происшествия

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