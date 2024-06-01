Вынесен приговор виновнику смертельного ДТП у Краснофлотского моста

Приморский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 37-летнего жителя г. Архангельска виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что 16 октября 2023 года осужденный, двигаясь на автомобиле «Лада Приора» из г. Новодвинска в г. Архангельск, подъезжая к Краснофлотскому мосту через р. Северная Двина неправильно выбрал скорость движения, утратил контроль за дорожной ситуацией и совершил наезд на стоявший в полосе его движения автомобиль «Рено Логан», водитель которого намеревался повернуть налево в сторону дер. Большая Корзиха.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру автомобиля «Лада Приора» причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде принудительных работ на срок 2 года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Исковые требования брата погибшего о взыскании компенсации морального вреда и расходов, понесенных на погребение, в размере 853 тыс. руб. судом удовлетворены. Судом в обеспечительных целях сохранен арест на принадлежащий осужденному автомобиль «Лада Приора».