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У виновника смертельного ДТП в Онежском районе отобрали квартиру и машину

Заместителем Онежского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя г. Онега, обвиняемого по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Установлено, что 19.08.2023 обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем марки УАЗ «Патриот». Двигаясь со стороны д. Тамицы в направлении г. Онеги на 17 км автодороги «Онега-Тамица-Кянда-Пурнема», он выбрал  неправильную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля на правую обочину, его опрокидывание на бок с выездом на сторону дороги, предназначенной для встречного движения.  

В результате произошло столкновение автомобиля с автобусом, который перевозил рабочих с предприятия ООО «Севдорстройсервис». Водитель автобуса и пассажир автомобиля УАЗ «Патриот» от полученных телесных повреждений скончались в реанимации больницы.

В ходе предварительного следствия приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество обвиняемого – автомобиль и квартиру на общую сумму 4 902 тыс. рублей. 

Уголовное дело направлено в Онежский районный суд для рассмотрения по существу.

09 ноябрь 08:57 | : Происшествия

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