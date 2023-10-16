Водителя-алкаша из Северодвинска будут судить за смерть женщины и ребенка

Приморская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Северодвинска, обвиняемого в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух лиц, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженном с оставлением места его совершения (п. «а», «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ).

Установлено, что 08.10.2023 обвиняемый, управляя автомобилем марки «Infinity» в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в вечернее время на 25,1 километре автодороги «М-8 «Холмогоры» допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся автомобилем «Skoda», после чего покинул свой автомобиль и скрылся в лесном массиве.

В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров автомобиля «Skoda» скончались: женщина – на месте происшествия, 11-летняя девочка – в больнице, не приходя в сознание.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Приморский районный суд Архангельской области.

За совершение такого преступления уголовным законом предусмотрено наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.