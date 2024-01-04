Житель Архангельской области хранил боеприпасы и вымогал деньги

Прокуратура Плесецкого района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Плесецкого района, обвиняемого по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств) и п. «в», «г», ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, с угрозой применения насилия, совершенное с применением насилия, в крупном размере).

Установлено, что обвиняемый с момента незаконного приобретения хранил в частном доме своей бывшей супруги, неосведомленной о его преступных намерениях, а также в хозяйственной постройке, расположенной на арендованным им земельном участке 9 единиц огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасы к ним, а также промышленно изготовленный бездымный порох массой 188,9 грамм, 2 цилиндрических взрывпакета, снаряженных дымным порохом, светозвуковую гранату «Заря-2», которые изъяты в июне 2023 г. в ходе обысков.

Кроме того, он же в период со 02.07.2015 до 30.08.2020, находясь на территории Плесецкого района Архангельской области, действуя из корыстных побуждений, с целью вымогательства денежных средств, используя выдуманный повод о повреждении потерпевшим его автомобиля, неоднократно высказывал мужчине незаконное требование о передаче денежных средств в различных суммах, сопровождая это угрозами применения насилия, которые потерпевший воспринял реально.

В указанный период времени обвиняемый, находясь на территории Плесецкого района, неоднократно применял в отношении потерпевшего насилие, в том числе с использованием предмета схожего с пистолетом, которое сопровождалось угрозами, в том числе угрозой убийства.

Обвиняемый свою вину признал частично, указал, что обнаружил огнестрельное оружие и боеприпасы к нему в период с 2017 г. по 2019 г. в ходе осуществления ремонта крыши дома, в правоохранительные органы не обращался, боясь быть привлеченным к уголовной ответственности.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.