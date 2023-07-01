Житель Вельска устроил у себя в доме склад боеприпасов

Вельский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 40-летнего жителя виновным по ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию).

Установлено, что осужденный в июне 2015 года, находясь в лесном массиве на территории Вельского района, нашел и присвоил себе промышленно изготовленный дымный порох, массой не менее 273 грамм, находившийся в металлической банке, который

принес к себе домой и хранил до момента изъятия из незаконного оборота сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия.

Кроме того, в сентябре 2018 года он же у себя дома изготовил боеприпасы для гладкоствольного огнестрельного охотничьего оружия 16 калибра.

Вину в совершении преступления осужденный признал полностью, порох и патроны изъяты из незаконного оборота.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, со штрафом в размере 10 000 рублей.