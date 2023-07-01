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Житель Вельска устроил у себя в доме склад боеприпасов

Вельский районный суд согласился с позицией государственного обвинения  и признал 40-летнего жителя виновным по ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию).

Установлено, что осужденный в июне 2015 года, находясь в лесном массиве на территории Вельского района, нашел  и присвоил себе промышленно изготовленный дымный порох, массой  не менее 273 грамм, находившийся в металлической банке, который
 принес к себе домой и хранил  до момента изъятия из незаконного оборота сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия.

Кроме того, в сентябре 2018 года он же у себя дома изготовил боеприпасы для гладкоствольного огнестрельного охотничьего оружия 16 калибра.

Вину в совершении преступления осужденный признал полностью,  порох и патроны изъяты из незаконного оборота.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы  условно  с испытательным сроком 1 год, со штрафом в размере 10 000 рублей.

27 сентябрь 09:06 | : Происшествия

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