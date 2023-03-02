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Житель поселка Урдома незаконно хранил у себя боевое оружие

Прокурором Ленского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя пос. Урдома, обвиняемого в незаконном хранении огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый в период с марта 2021 г. по август 2022 г., не имея разрешения, выданного уполномоченным государственным органом на право хранения и ношения огнестрельного оружия и патронов к нему, хранил у себя в частном жилом доме, а также в хозяйственных постройках два револьвера системы «Наган» и один пистолет, являющиеся нарезным огнестрельным оружием.       

Кроме того, обвиняемый незаконно хранил ствол от охотничьего нарезного оружия, порох, 126 патронов для нарезного охотничьего оружия, 55 патронов к револьверу системы «Наган», 12 патронов к автомату Калашникова.

Все незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатое вещество изъято сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения обысков по месту жительства обвиняемого.

Уголовное дело направлено в Вилегодский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

12 май 11:07 | : Происшествия

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