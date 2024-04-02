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В Вельском районе в хозпостройке рачительный хозяин хранил боеприпасы

Вельский районный суд согласился с позицией государственного обвинения  и признал 49-летнего подсудимого виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение боеприпасов к огнестрельному оружию).

Установлено, что несмотря на аннулирование в сентябре 2023 года разрешения на хранение и ношение гражданского оружия и патронов к нему, осужденный добровольно не выдал 59 патронов для нарезного огнестрельного оружия. Патроны он спрятал  в хозяйственной постройке на территории принадлежащего ему земельного участка, потом переместил к себе в дом, где продолжил их незаконное хранение в целях дальнейшего использования.

Преступные действия мужчины пресечены сотрудниками полиции в декабре 2023 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, боеприпасы изъяты.

Вину в совершении преступления осужденный признал в полном объеме, 
 в содеянном раскаялся.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. 

Приговор вступил в законную силу.

(фото с https://www.goodfon.ru) 

18 апрель 09:03 | : Происшествия

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