В Вельском районе в хозпостройке рачительный хозяин хранил боеприпасы

Вельский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 49-летнего подсудимого виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение боеприпасов к огнестрельному оружию).

Установлено, что несмотря на аннулирование в сентябре 2023 года разрешения на хранение и ношение гражданского оружия и патронов к нему, осужденный добровольно не выдал 59 патронов для нарезного огнестрельного оружия. Патроны он спрятал в хозяйственной постройке на территории принадлежащего ему земельного участка, потом переместил к себе в дом, где продолжил их незаконное хранение в целях дальнейшего использования.

Преступные действия мужчины пресечены сотрудниками полиции в декабре 2023 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, боеприпасы изъяты.

Вину в совершении преступления осужденный признал в полном объеме,

в содеянном раскаялся.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

Приговор вступил в законную силу.