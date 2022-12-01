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Оружейный "Левша" из Соломбалы получил условный срок и штраф

Соломбальский районный суд г. Архангельска согласился с позицией прокуратуры и признал жителя областного центра виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов к нему) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение  огнестрельного оружия и боеприпасов).

Противоправную деятельность пресекли сотрудники РУФСБ России по Архангельской области.

Установлено, что обвиняемый в период с 2019 до ноября 2021 года, находясь по месту жительства в г. Архангельске, через сеть Интернет приобрел два охолощённых пистолета, пистолет-пулемёт, рамки от сигнальных пистолетов, пули и гильзы. Используя слесарные инструменты и порох, изготовил огнестрельное оружие и патроны к нему. Указанное оружие и боеприпасы хранил до 16 декабря 2021 года по месту своего жительства до пресечения его преступных действий.

В судебном заседании подсудимый признал вину в совершенных преступлениях. 

Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 100 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

20 декабрь 09:20 | : Происшествия

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