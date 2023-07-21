Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Поморья попался на изготовлении взрывчатки для глушения рыбы

Прокуратура Верхнетоемского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя п. Двинской, обвиняемого  по ч. 1 ст.222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств), ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение, ношение и сбыт взрывных устройств), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (покушение на незаконное изготовление взрывных устройств).

Органом предварительного следствия установлено, что обвиняемый до 26.08.2023 незаконно хранил по месту своего жительства взрывчатое вещество – порох, используя который незаконно изготовил взрывное устройство, предназначенное для глушения рыбы. Это устройство мужчина также хранил по месту своего жительства, после чего перенес на берег реки Северная Двина, где 20.08.2023 незаконно сбыл  своему знакомому. 

Изготовленный корпус еще одного взрывного устройства не снаряженный зарядом и взрывателем обнаружен и изъят сотрудниками полиции в жилище обвиняемого.

Вину в совершении преступлений обвиняемый признал полностью.

Уголовное дело направлено в Красноборский районный суд для рассмотрения по существу.

10 октябрь 12:14 | : Происшествия

Главные новости


Со свежими силами. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Куда ушел "архангельский мужик"?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2023 (103)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20