Житель Поморья попался на изготовлении взрывчатки для глушения рыбы

Прокуратура Верхнетоемского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя п. Двинской, обвиняемого по ч. 1 ст.222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств), ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение, ношение и сбыт взрывных устройств), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (покушение на незаконное изготовление взрывных устройств).

Органом предварительного следствия установлено, что обвиняемый до 26.08.2023 незаконно хранил по месту своего жительства взрывчатое вещество – порох, используя который незаконно изготовил взрывное устройство, предназначенное для глушения рыбы. Это устройство мужчина также хранил по месту своего жительства, после чего перенес на берег реки Северная Двина, где 20.08.2023 незаконно сбыл своему знакомому.

Изготовленный корпус еще одного взрывного устройства не снаряженный зарядом и взрывателем обнаружен и изъят сотрудниками полиции в жилище обвиняемого.

Вину в совершении преступлений обвиняемый признал полностью.

Уголовное дело направлено в Красноборский районный суд для рассмотрения по существу.