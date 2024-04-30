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В Новодвинске молодой курьер мошенников схлопотал год условно

Новодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 24-летнего местного жителя виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Установлено, что на сайте объявлений  неизвестное лицо предложило осужденному работу – роль «курьера»,  задача которого заключалась в том, чтобы забирать у пожилых потерпевших деньги. Предварительно его сообщник в ходе телефонного звонка убеждал потерпевших о необходимости предоставления денежных средств якобы на лечение пострадавших в ДТП родственников.

Жертвой мошенников стала пожилая женщина, поверившая в легенду о попавшей в реанимацию дочери, в результате чего пенсионерка передала курьеру 300 000 рублей.

Принимая предложение о «работе» и забирая у потерпевшей деньги, подсудимый  осознавал, что является соучастником в мошенничестве, но впоследствии раскаялся в содеянном, способствовал раскрытию и расследованию преступления, полностью возместил причиненный потерпевшей имущественный ущерб. 

С учетом этих обстоятельств судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно, с испытательным сроком 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

(фото с https://klintsy-media.ru/) 

       

23 май 08:43 | : Происшествия

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