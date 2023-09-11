В Архангельске вынесли приговор подлому курьеру мошенников

Соломбальский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 44-летнего гражданина республики Беларусь виновным по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере).

Установлено, что в апреле 2023 года подсудимый вступил в сговор с неустановленными лицами на совершение мошеннических действий в отношении престарелых граждан. Он должен был выполнять роль курьера, приезжать по указанным ему адресам, представляться чужими именами и забирать деньги, которые затем переводить на сообщенные ему счета.

Для этой цели 17 апреля 2023 года он прибыл в г. Архангельск. На следующий день, получив от подельников информацию об адресе потерпевшего, он проехал к дому 9 по ул. Мещерского, где в одной из квартир 86-летняя женщина, обманутая неустановленными лицами о том, что её внук попал в дорожно-транспортное происшествие и требуются деньги на освобождение его от ответственности и на лечение пострадавшей, передала подсудимому 303 000 рублей.

Аналогичным образом виновный похитил 45 000 рублей у другой 81-летней женщины, которой сообщили, что её дочь также попала в дорожно-транспортное происшествие и требуются деньги.

Приговором суда по совокупности преступлений виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении имущественного ущерба.

В законную силу приговор не вступил.