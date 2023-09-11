Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске вынесли приговор подлому курьеру мошенников

Соломбальский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 44-летнего гражданина республики Беларусь виновным по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере).

Установлено, что в апреле 2023 года подсудимый вступил в сговор с неустановленными лицами на совершение мошеннических действий в отношении престарелых граждан. Он должен был выполнять роль курьера, приезжать по указанным ему адресам, представляться чужими именами и забирать деньги, которые затем переводить на сообщенные ему счета.

Для этой цели 17 апреля 2023 года он прибыл в г. Архангельск. На следующий день, получив от подельников информацию об адресе потерпевшего, он проехал к дому 9 по ул. Мещерского, где в одной из квартир 86-летняя женщина, обманутая неустановленными лицами о том, что её внук попал в дорожно-транспортное происшествие и требуются деньги на освобождение его от ответственности и на лечение пострадавшей, передала подсудимому 303 000 рублей.

Аналогичным образом виновный похитил 45 000 рублей у другой 81-летней женщины, которой сообщили, что её дочь также попала в дорожно-транспортное происшествие и требуются деньги.

Приговором суда по совокупности преступлений виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

Судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении имущественного ущерба.

В законную силу приговор не вступил.

(фото с https://zebra-tv.ru) 

16 октябрь 09:03 | : Происшествия

Главные новости


Песни без слов. Илья Бешевли
Не споткнитесь! Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2023 (159)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20