В Архангельске были осуждены аферисты из далекой Пензы

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал в зависимости от роли и степени участия каждого троих жителей Пензенской области виновными по нескольким преступлениям ч. 4 ст.159 УК РФ (хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба, организованной группой).

Суд установил, что подсудимые совершили хищение путем обмана денежных средств десяти пожилых женщин на сумму от 87 до 600 тысяч рублей.

Неустановленные лица осуществляли телефонные звонки пожилым людям г. Архангельска и, представляясь сотрудниками полиции, сообщали заведомо ложные сведения о виновности их родственников в дорожно-транспортных происшествиях, а также необходимости возмещения пострадавшим якобы причинённого ущерба в целях уклонения от уголовной ответственности.

Обманутые потерпевшие передавали денежные средства обвиняемым, выступающим в роли курьеров, которые распоряжались ими совместно с неустановленными лицами по своему усмотрению.

В ходе предварительного следствия и судебного заседания подсудимые вину признавали частично.

Приговором суда виновным назначены наказания от 1 года 6 месяцев до 3 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Судом удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении причиненного вреда.

Приговор в законную силу не вступил.

(кадр из к/ф "Песня мошенников")