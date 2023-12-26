В Архангельске курьера мошенников спасло от зоны участие в СВО

Соломбальский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 35-летнего жителя областного центра по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере).

Установлено, что в октябре 2023 года подсудимый вступил в сговор с неустановленными лицами на совершение мошеннических действий в отношении престарелых граждан. Он должен был выполнять роль курьера, приезжать по указанным ему адресам, забирать деньги, которые затем переводить на сообщенные ему счета.

Получив 6 октября 2023 года от подельников информацию об адресе обманутой женщины, он приехал к дому на ул. Красных Партизан в Архангельске, где 75-летняя женщина думая, что её дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и требуются деньги на её лечение и лечение пострадавшей, передала подсудимому 700 тыс. рублей.

Аналогичным образом виновный похитил 200 и 300 тыс. рублей у двух других престарелых женщин.

С учётом личности виновного, ранее не судимого, сведений о прохождении им военной службы для участия в зоне СВО, частичного добровольного возмещения ущерба, приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей.

Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении имущественного ущерба.

В законную силу приговор не вступил.