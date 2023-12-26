Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске курьера мошенников спасло от зоны участие в СВО

Соломбальский районный суд г. Архангельска  согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 35-летнего жителя областного центра по ч. 2 и ч. 3  ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере).

Установлено, что в октябре 2023 года подсудимый вступил в сговор с неустановленными лицами на совершение мошеннических действий в отношении престарелых граждан. Он должен был выполнять роль курьера, приезжать по указанным ему адресам, забирать деньги, которые затем переводить на сообщенные ему счета.

Получив 6 октября 2023 года от подельников информацию об адресе обманутой женщины, он приехал к дому на ул. Красных Партизан в Архангельске, где 75-летняя женщина думая, что её дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и требуются деньги на её лечение и лечение пострадавшей, передала подсудимому 700 тыс. рублей.

Аналогичным образом виновный похитил 200 и 300 тыс. рублей у двух других престарелых женщин.

С учётом личности виновного, ранее не судимого, сведений о прохождении им военной службы для участия в зоне СВО, частичного добровольного возмещения ущерба, приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей. 

Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении имущественного ущерба.

В законную силу приговор не вступил.

(фото с https://smartik.ru) 

16 февраль 08:57 | : Происшествия

Главные новости


Маленькая повесть о московской любви
Фермер как ужасное дитя архангельского Минсельхоза

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2024 (175)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20