Студента из Каргополя мошенники держали на процентах от ворованного





Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 19-летнего курьера «телефонных мошенников» виновным по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину).

Установлено, что студент Каргопольского индустриального техникума в период с 11.11.2023 по 17.11.2023 в мессенджере «Телеграмм» откликнулся на предложение неустановленного лица похищать путем обмана денежные средства жителей г. Няндома. Он согласился на распределение преступных ролей таким образом, что неустановленное лицо по телефону убедит жителей г. Няндома о совершении по вине их родственников или знакомых дорожно-транспортных происшествий и необходимости участникам таких происшествий возместить вред, а осужденный будет приходить по указанным ему в мессенджере «Телеграмм» адресам, забирать у граждан денежные средства, большую их часть переводить на указанные ему банковские счета, а от 2,5 до 5% от суммы оставлять себе.

Таким образом, студент 17.11.2023 после того, как его соучастник по телефону убедил троих пожилых женщин в необходимости передать деньги, приехал по месту жительства потерпевших и забрал 685 тыс. рублей, после чего большую часть из них перевел на указанные банковские счета неустановленных лиц, а 21 тыс. рублей оставил себе.

Подсудимый вину не признал, однако суд счет его вину доказанной и назначил наказание в виде штрафа в размере 230 тыс. рублей.

Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании с учащегося причиненного ущерба, а также согласился с доводами государственного обвинителя о необходимости конфискации принадлежащего осужденному сотового телефона, по мессенджеру в котором он получал указания куратора.

Приговор не вступил в законную силу.