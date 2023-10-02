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Пьющая архангелогородка измывалась над малолетними дочерями

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 35-летней жительницы областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двоих несовершеннолетних), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). 

 Следствием установлено, что по месту жительства в областном центре с июня 2020 года по апрель 2023 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо обращалась с малолетними дочерями, систематически наносила им побои руками и подручными предметами по голове и телу, а также не обеспечивала надлежащие условия их содержания и воспитания.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором  обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://www.dv.kp.ru/online/news/5494975/)

 

 

21 ноябрь 10:31 | : Происшествия

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