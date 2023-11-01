Архангелогородка получила условный срок за истязания новорожденного сына

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 26-летней жительнице Архангельской области. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием и судом установлено, что обвиняемая после родов с середины ноября 2022 года пребывала на стационарном лечении и наблюдении в медицинском учреждении в областном центре и из личной неприязни к новорожденному сыну наносила тому побои руками. После обнаружения у грудного ребенка ссадин работники учреждения обратились в правоохранительные органы.

Пострадавший мальчик изъят из семьи и находится в больнице.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 месяца.

Приговор в законную силу не вступил.