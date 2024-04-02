Житель Северодвинска ударил незнакомца по голове, а тот взял и умер

Прокуратура г. Северодвинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя обвиняемого по ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, 01.05.2023 у д. 88 по ул. Ломоносова в Северодвинске в ходе конфликта ударил в голову ранее незнакомого ему 34-летнего мужчину, от чего тот упал и ударился о твердую поверхность тротуара.

В результате падения потерпевший получил травму головы, от которой 24.06.2023 скончался.

Ответственность за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 109 УК РФ предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд для рассмотрения по существу.