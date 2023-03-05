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Разборка в каргопольском баре закончилась убийством

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя г. Архангельска, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что обвиняемый 12 июня 2022 года в ночное время употреблял спиртные напитки в одном из заведений города Каргополя. В ходе конфликта с одним из посетителей данного заведения он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая отомстить за причиненные оскорбления, вышел с посетителем на улицу и умышленно нанес множественные удары руками и ногами по телу и голове. От последнего удара рукой по голове, с силой нанесенного обвиняемым, потерпевший упал, ударившись головой об асфальт. 

В результате действий нападавшего молодому человеку причинена закрытая черепно-мозговая травма, от которой он скончался на месте происшествия. 

Санкцией ч. 4 ст. 111 УК РФ за данное преступление предусмотрено наказание на срок до 15 лет лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Няндомский районный суд Архангельской области.

23 март 09:22 | : Происшествия

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