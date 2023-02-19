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Стычка двух посетителей бара в Северодвинске закончилась очень печально

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 37-летнего жителя Белгородской области в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и  ч.1 ст. 109  УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 26 февраля 2023 года ночью у кафе-бара по улице Серго Орджоникидце в городе Северодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни нанес удары руками по голове и телу 36-летнему посетителю заведения, с которым ранее произошел словесный конфликт. От одного из ударов мужчина потерял равновесие, упал на спину и ударился затылком об асфальт. В результате полученной черепно- мозговой травмы пострадавший скончался 10 марта 2023 года в медицинском учреждении. 

Обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что после словесного конфликта потерпевший стал его оскорблять, поэтому он применил к нему физическую силу, от его удара потерпевший упал и ударился головой. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

05 май 15:09 | : Происшествия

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