Стычка двух посетителей бара в Северодвинске закончилась очень печально

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 37-летнего жителя Белгородской области в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 26 февраля 2023 года ночью у кафе-бара по улице Серго Орджоникидце в городе Северодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни нанес удары руками по голове и телу 36-летнему посетителю заведения, с которым ранее произошел словесный конфликт. От одного из ударов мужчина потерял равновесие, упал на спину и ударился затылком об асфальт. В результате полученной черепно- мозговой травмы пострадавший скончался 10 марта 2023 года в медицинском учреждении.

Обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что после словесного конфликта потерпевший стал его оскорблять, поэтому он применил к нему физическую силу, от его удара потерпевший упал и ударился головой.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.