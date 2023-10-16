Северодвинский упырь забил родного деда до смерти

Заместителем прокурора г. Северодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что в период с 29 июня по 2 июля 2023 года в квартире жилого дома № 2 «а» на ул. Торцева в г. Северодвинске обвиняемый из личных неприязненных отношений, обусловленных неспособностью своего 81-летнего дедушки самостоятельно осуществлять уход за собой и защитить себя, избил пенсионера, причинив травму головы, от которых пожилой человек скончался.

Обвиняемый по делу виновным себя не признал.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Северодвинский городской суд.

Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.