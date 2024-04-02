В Северодвинске люлька с маляром столкнулась с мостовым краном

Прокуратура г. Северодвинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя г. Архангельска, обвиняемого по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)

По версии следствия обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, оказывая услуги по предоставлению автогидроподъемника для производства малярных работ на высоте в одном из производственных помещений, расположенных на территории города Северодвинска, в нарушение требований безопасности опасных производственных объектов 18.04.2022 не обеспечил безопасные условия использования автогидроподъемника.

К его управлению был допущен рабочий без проверки знаний требований охраны труда, а также не прошедший в установленном порядке обучение и не имеющий соответствующего удостоверения. Эти и другие выявленные нарушения послужили причиной столкновения люльки автогидроподъемника, в которой находился маляр, с мостовым краном, в результате чего маляр упал со значительной высоты и получил тяжкие телесные повреждения.

Ответственность за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 217 УК РФ предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Северодвинский городской суд.