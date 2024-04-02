Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске люлька с маляром столкнулась с мостовым краном

Прокуратура г. Северодвинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя г. Архангельска, обвиняемого  по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)

По версии следствия обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, оказывая услуги по предоставлению автогидроподъемника для производства малярных работ на высоте в одном из производственных помещений, расположенных на территории города Северодвинска, в нарушение требований безопасности опасных производственных объектов 18.04.2022 не обеспечил безопасные условия использования автогидроподъемника.

К его управлению был допущен рабочий без проверки знаний требований охраны труда, а также не прошедший в установленном порядке обучение и не имеющий соответствующего удостоверения. Эти и другие выявленные нарушения послужили причиной столкновения люльки автогидроподъемника,  в которой находился маляр, с  мостовым краном, в результате чего маляр упал со значительной высоты и получил тяжкие телесные повреждения.

Ответственность за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 217 УК РФ предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Северодвинский городской суд.

22 апрель 08:52 | : Происшествия

Главные новости


Финский суицид: контуры национального предательства
Тюлень и Мезень

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2024 (257)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20