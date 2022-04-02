В Архангельске мать получила три года за попытку убийства дочери

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и НАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 67-летней жительнице областного центра. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следствием и судом установлено, что 14 марта 2021 года вечером по месту жительства по улице Чкалова в городе Архангельске обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта на бытовой почве нанесла удар ножом в область шеи 47-летней дочери. Умысел на убийство не был доведен до конца по не зависящим от обвиняемой обстоятельствам, так как потерпевшая оказала активное сопротивление, закрылась в комнате, и ей была своевременно оказана медицинская помощь.
Потерпевшая пояснила следователю, что она отказалась по просьбе матери идти в магазин за спиртными напитками и легла спать, а проснулась от удара ножом.
В ходе допроса подследственная признала свою вину и объяснила свои действия состоянием сильного алкогольного опьянения, которое затуманило ее рассудок.
Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.