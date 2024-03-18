Житель Холмогорского округа получил 6 лет за попытку убийства подростка

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за кражи 22-летнему жителю Холмогорского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием и судом установлено, что 18 декабря 2022 года вечером у частного дома в деревне Мыза Холмогорского района, осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта и возникших личных неприязненных отношений, высказал в адрес 17-летнего знакомого угрозы убийством, затем достал нож и нанес им не менее двух ударов в область груди. Потерпевший оказал активное сопротивление, увернулся от ударов, поэтому один из ударов ножом пришелся по куртке, второй- по руке. Благодаря вмешательству очевидцев преступления, которые повалили осужденного на землю и забрали нож, а также своевременно оказанной медицинской помощи, пострадавший остался жив.

После проведения очной ставки с потерпевшим на стадии предварительного следствия фигурант признал свою вину в нанесении ударов «ножом-бабочкой».

Приговором Холмогорского районного суда ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.