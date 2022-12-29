Житель Холмогорского района рисковал жизнью из-за долга в 500 рублей

Холмогорский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 39-летнего жителя с. Емецк виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Судом установлено, что подсудимый в июне 2022 года в дневное время в с. Емецк Холмогорского района, на почве личных неприязненных отношений к 36-летнему местному жителю, нанес ему не менее семи ударов кухонным ножом, причинив тяжкий вред здоровью. Потерпевший оказал подсудимому активное сопротивление, выхватил нож и убежал.
Мотивом для совершения подсудимым преступления послужило наличие у потерпевшего долга в сумме 500 рублей.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.