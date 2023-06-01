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Дама из Плесецкого округа пыталась порешить мужа прямо на кладбище

Прокуратурой Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимой 39 – летней жительницы района, обвиняемой по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что 22.03.2023 в вечернее время обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, в связи с произошедшим ранее конфликтом решила убить своего супруга.

Для реализации задуманного она вооружилась кухонным ножом и удерживая его при себе в куртке, стала ожидать удобного момента.

В этот же вечер, находясь в автомобиле под управлением своей подруги, по пути из магазина к дому она предложила своему супругу, неосведомленному об ее преступном умысле, проследовать с ней на кладбище, расположенное в деревне Самково Плесецкого района, где в последующем нанесла несколько ударов ножом в шею потерпевшего. Свои действия обвиняемая прекратила, поскольку мужчина оказал сопротивление.  

 Вину в совершении инкриминируемого преступления она признала частично, пояснив, что ранее супруг неоднократно применял к ней физическую силу.   

Уголовное дело направлено в Плесецкий районный суд для рассмотрения по существу. 

27 июнь 08:59 | : Происшествия

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