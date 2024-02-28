В Вельском районе раскрыто убийство лопатой из 2006 года

26 октября 2006 года в доме в поселке Пасьва Вельского района обнаружено тело 45-летнего хозяина жилища со следами побоев, смерть которого наступила в результате повреждения внутренних органов.

На протяжении длительного времени данное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым, вместе с тем работа по установлению совершившего его лица не прекращалась. Во исполнение указаний заместителя Председателя СК России Клауса Александра Владимировича о проведении тщательной ревизии приостановленных производством уголовных дел следователями во взаимодействии с сотрудниками отдела криминалистики Следственного управления проведен комплекс дополнительных оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех знакомых потерпевшего и возможных свидетелей преступления, проверку и устранение противоречий в их показаниях, осуществлена командировка в Краснодарский край, где под тяжестью собранных доказательств и благодаря достигнутому следователем психологическому контакту подследственный, который на момент совершения противоправных действий был несовершеннолетним, признал свою вину.

В ходе допросов обвиняемый сообщил, что 26 октября 2006 года в ходе употребления спиртных напитков в компании мужчин в гостях у потерпевшего ОНИ применили к хозяину жилища физическую силу, и тот потерял сознание. Обвиняемый, желая проучить потерпевшего, который ранее его оскорбил, совершил в отношении него противоправные действия, после чего покинул место преступления.

Следствие ведет Вельский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.